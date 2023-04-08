تطوير مواد «تعالج نفسها ذاتياً»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مؤسسة «روس كوسموس» الفضائية الروسية أن شركات ومؤسسات تابعة لها تعمل على تطوير مواد جديدة «تعالج نفسها ذاتياً»، في حال تعرضها للضرر، بغية استخدامها في صنع بدلات رواد الفضاء، بحسب وكالة «فيستي» الروسية.

وحول الموضوع قال مدير مركز «كلديش» الروسي للأبحاث، فلاديمير كوشلاكوف: «في إطار الأبحاث التي تجرى لتحسين المواد، التي تصنع منها بدلات الفضاء لحماية هذه البدلات من التلف، قدم مركزنا مقترحات لاستعمال مركبات بوليميرية ذاتية الشفاء مع المواد المستخدمة حالياً في بدلات الفضاء، قادرة على معالجة ذاتها».