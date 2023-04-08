اكتشاف «جبال» قرب لب الأرض

المصدر: دبي - البيان

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خلصت دراسة حديثة إلى وجود بقايا تكوينات حجرية، شبيهة بالجبال، قرب لب كوكب الأرض، وهو اكتشاف يسلط الضوء على تفاصيل جديدة حول هذه المنطقة النائية، التي تقع على بعد 1800 ميل تحت أقدامنا، بحسب «سكاي نيوز عربية».

ويمكن أن تساعد الدراسة في تفسير أصل التكوينات الغامضة بالقرب من قلب الأرض، والتي حيرت العلماء لسنوات.

من المحتمل أن يكون لب الأرض محاطاً بالبقايا الغارقة لقاع البحر القديم، وهو اكتشاف يكشف عن تفاصيل جديدة حول هذه المنطقة النائية، التي تقع على بعد 1800 ميل تحت أقدامنا، وفقاً للدراسة، يمكن أن تساعد النتائج في تفسير أصل الحالات الغامضة بالقرب من القلب، والتي حيرت العلماء لسنوات.

لفتت سامانثا هانسن، عالمة الجيوفيزياء في جامعة ألاباما إلى إمكانية اعتبار الهياكل على أنها جبال ذات ارتفاعات متنوعة، ومثل الجبال على سطح الأرض، يتغير هذا الهيكل بمرور الوقت.

وترجح الدراسة الجديدة أن أجزاء من هذه المادة المندمجة قد تغرق على طول الطريق إلى الحافة الخارجية لحدود اللب- الوشاح، حيث تقوم القوى الجيوفيزيائية بنحتها في نوع من سلسلة جبال تحت الأرض.

وقالت هانسن: «كنا نعلم أن مثل هذه الهياكل موجودة في الوشاح السفلي الأدنى»، «ومع ذلك، أعتقد أن أكثر ما أثار دهشتي هو مدى وفرة هذه التكوينات».