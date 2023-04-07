مايو المقبل.. انطلاق أول سيدة عربية إلى الفضاء

المصدر: البيان

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كشفت الهيئة السعودية للفضاء، عن تنظيمها رحلة إلى الفضاء في شهر مايو المقبل، حسبما تغريدة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وتقل الرحلة أول سيدة عربية إلى الفضاء، وهي رائدة الفضاء السعودية ريانة برناوي، إضافة إلى زميلها علي القرني، حيث يلتحقان بطاقم المهمة الفضائية "AX-2".

وتأتي الرحلة استكمالاً لبناء القدرات الوطنية في مجال الرحلات المأهولة، والاستفادة من الفرص الواعدة التي يقدمها قطاع الفضاء وصناعاته عالميًّا، والإسهام في الأبحاث العلمية التي تصب في خدمة البشرية في عدد من المجالات ذات الأولوية مثل الصحة والاستدامة وتقنية الفضاء.