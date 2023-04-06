موعد أول أيام عيد الفطر فلكياً في مصر

المصدر: وكالات

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أعلن المعهد القومي المصري للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن الجمعة 21 أبريل، سيكون أول أيام عيد الفطر في مصر وبعض الدول العربية، وهو ما كشفته أيضا حسابات فلكية لمركز الفلك الدولي.

وطبقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس التابع لمعهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فإن هلال شهر شوال سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة والدقيقة 14 صباحا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 29 من رمضان الموافق 20 أبريل.

ويبقى الهلال الجديد في سماء مدينة مكة السعودية لمدة 23 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 27 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية، وفي محافظات مصر يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين 24 إلى 29 دقيقة، وفقا لـ"بيان المعهد".

وفي عواصم ومدن عربية وإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين 10 إلى 35 دقيقة.

وبذلك تكون غرة شهر شوال، وأول أيام عيد الفطر، فلكيا يوم الجمعة 21 أبريل، وفقا للمعهد.

وطبقا لحسابات "مركز الفلك الدولي" وباعتماد التقويم الهجري العالمي المبني على حساب إمكانية رؤية الهلال، فإن بداية شهر شوال تكون يوم الجمعة 21 إبريل.