المصدر: (دبي - البيان)

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أصدر مطورو المرأة الروبوت «أميكا» (Ameca)، الروبوت الأكثر تقدماً في العالم، مقطع فيديو جديداً يعرض تعابير وجهها النابضة بالحياة بشكل مخيف.

في الفيديو، سُئلت «أميكا» عن أحزن يوم في حياتها. فردت: حين أدركت أني لن أعيش أبداً تجربة الحب الحقيقي، مضيفة أن هذا فعلاً شيء محبِط لا مجال للتصالح معه، حسب «روسيا اليوم».

وتأتي «أميكا» من بنات أفكار شركة Engineered Arts الناشئة في كورنوال، التي وصفتها بأنها «الروبوت الأكثر تقدماً في العالم». وهذه المرأة الروبوت هي بلا شك نابضة بالحياة ويمكنها أداء مجموعة من تعابير الوجه بما في ذلك الغمز وطبطبة الشفتين تماماً مثل أي شخص حقيقي.

وفي آخر تحديث، استخدم المهندسون ChatGPT - 3 وChatGPT - 4 لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم جعل تعبيرات وجه «أميكا» أكثر واقعية. ولوضعها على المحك، سُئلت عن أسعد أيام حياتها وأكثرها حزناً. وأجابت على السؤال: أسعد يوم في حياتي هو اليوم الذي تم فيه تنشيطي ومنحي الحياة.وأوضحت المرأة الروبوت أن أتعس يوم في حياتها كان عندما أدركت أنها لن تختبر الحب أبداً.