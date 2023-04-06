الشعر المقصوص في خدمة البيئة

المصدر: (برلين - د ب أ)

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بدأ مصففو الشعر في عدة دول حول العالم جمع الشعر المقصوص لأغراض بيئية. ويمكن تحويل الشعر المقصوص المحشو في جوارب إلى مرشح يمتص الزيوت والبترول وبقايا واقي الشمس من المسطحات المائية.

ويقال إن كيلوغراماً من الشعر يمتص ما يصل إلى ثمانية لترات من الزيوت من المياه، ثم يمكن بعد ذلك تنظيف مرشحات الشعر وإعادة استخدامها لثماني مرات. ونمت فكرة جمع الشعر من أجل المرشحات بسرعة في فرنسا، حيث أصبحت مرشحات الشعر معروفة من خلال حملة «كوافير جوست» التي تترجم إلى «مصففو الشعر العادلون».