بريطانيان يتفاجأن بقيمة أواني خزف والدتهما

المصدر: إعداد: نهى حوّا

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تفاجأ بريطانيان بقيمة أواني خزف والدتهما الراحلة كان من المقرر التبرع بها لمتجر خيري، بعد أن تبين أنها تعود لعهد سلالة مينغ الصينية، حيث بيعت أخيراً بمبلغ 100 ألف جنيه إسترليني (124,753 دولاراً أمريكياً)، في مزاد علني.

ووفقاً لصحيفة «ذا ميرور» البريطانية، لم تكن لدى مالكة الأواني الفخارية الراحلة أي فكرة عن قيمتها الحقيقية. ووفقاً لأبنائها، أعطاها الخزف رجل يعمل مهندساً سابقاً في رولز رويس على سبيل الامتنان للمساعدة في الاعتناء به. نشأ أطفالها في المنزل والخزف معلقاً على جدران منزل العائلة في إيتوال ديربي منذ فترة الستينات.

وبعد وفاتها، وضع أقاربها أواني البورسلين في صناديق من الورق المقوى وخططوا للتبرع بها لمتجر خيري.

لكن أحد أبنائها قرر في اللحظة الأخيرة الحصول على تقييم للأواني، فقال له خبراء مزاد «هانسونز» إن بعضها مصنوع من الخزف الصيني ويمكن أن يصل سعره إلى 6 آلاف جنيه إسترليني.

لكن المجموعة أشعلت حرب مزايدة عبر الإنترنت بين هواة جمع التحف في الخارج، وتم تقسيم العائدات من البيع بين الابن البالغ 67 عاماً وشقيقته.

قال الابن إن ما حدث كان لا يصدق، إذ استمرت الأسعار في الارتفاع في المزاد الذي جرى عبر الإنترنت.

وحققت أربعة أطباق صغيرة مبلغ 63 ألف جنيه إسترليني، حيث تنافس 3 عبر الهاتف لتأمينها كمجموعة، وكان إجمالي المبلغ الذي دفعه مزايد صيني مع علاوة 81900 جنيه إسترليني.

وتبين أن الكنوز الثمينة تعود لأواخر القرن السادس عشر لسلالة مينغ الصينية. وكل طبق يحمل ست علامات باللون الأزرق للإمبراطور وانلي (1573 إلى 1620).