عطارد والزهرة يقتربان من الأرض مطلع الأسبوع

المصدر: (دبي - البيان)

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يمكن لمراقبي السماء وعشاق الفلك رصد كل من عطارد والزهرة في سماء الليل بداية من الأسبوع المقبل، حيث سيكون الثنائي في أقرب ممر لهما من الأرض، وفق «ذي صن».

ومن المنتظر أن يصل كوكب عطارد، أصغر وأسرع كوكب في نظامنا الشمسي، إلى أكثر نقاطه وضوحاً في 11 أبريل، وفقاً لوكالة ناسا، على الرغم من أن الكوكب سيبدأ في الظهور في سماء الليل بداية من أمس.

ويمتلك عطارد سطحاً صلباً مليئاً بالفوهات، مثل القمر. ويظهر الكوكب الصخري في السماء فقط لبضعة أسابيع كل ثلاثة إلى أربعة أشهر في السنة. وهذا بسبب ضياعه بقية الوقت في وهج الشمس.

وسيظهر كوكب الزهرة، ذو اللون الصدئ والمليء بالجبال والآلاف من البراكين الكبيرة، أيضاً في 11 أبريل بجانب مجموعة نجوم الثريا، أو الشقيقات السبع، في السماء.