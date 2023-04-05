مطعم ياباني يمنع الهواتف من أجل «الشعيرية»!

المصدر: (دبي ـ البيان)

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ترتكز المطاعم اليابانيّة المخصّصة لأطباق الشعيريّة إلى قاعدة مفادها: تناول الطّعام بسرعة وغادر.

وأخذ أحد أصحاب مطاعم الشعيريّة هذه العادة على محمل الجد لدرجة أنّه بدأ في حساب المدة التي يستغرقها زبائنه في الانتظار قبل البدء بتناول الطّعام، حسب «سي إن إن».

ووجد صاحب المطعم أنّ الذين انتظروا لفترة أطول قبل تناول الطّعام الساخن كانوا عادةً يشاهدون مقاطع الفيديو عبر هواتفهم، ما دفعه إلى التّعامل مع المشكلة بنفسه. ويمتلك كوتا كاي مطعم «ديبو- تشان» في طوكيو. وفي مارس الماضي، قرّر كاي منع الزّبائن من استخدام هواتفهم الذكيّة أثناء تناول الطّعام خلال أوقات الذّروة.

وقال كاي: «لاحظنا أنّ أحد الزّبائن لم يبدأ بتناول الطّعام إلا بعد مرور أربع دقائق»، مضيفاً أنّه كان يشاهد مقاطع الفيديو باستخدام هاتفه أثناء ترك الطّعام السّاخن حتّى يبرد.

وقد لا يبدو ذلك مهماً في بعض الأماكن، ولكن يُحضّر كاي شعيريّة من نوع «هاكاتا رامين»، وهو «طبق وُلِد للأشخاص غير الصّبورين»، بحسب تعبيره.

وأشار إلى أن عرض الشعيريّة الرّقيقة تتمدّد وتفسد بسرعة كبيرة.

ولذا قد يؤدي الانتظار لأربع دقائق إلى تناول وجبة سيئة.