شاحنة تموين تصطدم بطائرة قبيل الإقلاع

المصدر: (دبي ـ البيان)

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ألحق سائق شاحنة أضراراً كبيرة بطائرة كانت تستعد للإقلاع من مطار في المكسيك متجهة إلى مدينة لوس أنجليس، بعدما اصطدم بها. وأظهر مقطع فيديو الذي نشرته «ديلي ميل» البريطانية، كيف كانت الشاحنة تسير وتصطدم بالطائرة المحملة بالركاب في مطار غوادالاخارا.ووفقاً للصحيفة البريطانية، فقد اضطر الركاب للنزول من الطائرة، وتغيير موعد رحلتهم.

وفي بيان أصدرته شركة الطيران «فيفا إيروبوس» قالت فيه إن السائق كان يقود شاحنة تموين ويوصل الطعام إلى طائرة أخرى مجاورة عندما فقد وعيه فجأة ووقع حادث الاصطدام.