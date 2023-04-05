67.8 مليار دولار قيمة سوق الفن العالمي عام 2022

المصدر: (جنيف ــ أ ف ب)

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شهد سوق الفن بالعالم في عام 2022 نمواً بشكل طفيف مقارنة بعام 2021، وبلغت قيمته 67.8 مليار دولار، بحسب التقرير السنوي الصادر عن «آرت بازل/‏يو بي اس» الثلاثاء.

وارتفعت مبيعات الأعمال الفنية العالمية بنسبة 3 % في عام 2022 مقارنة بعام 2021، وتجاوزت مستوى ما قبل الجائحة في عام 2019. ويشير التقرير إلى أن «2022 يمكن وصفه بأنه عام الاختلاف».

ويؤكد التقرير أن «السوق الأمريكية تعافت بقوة، لتحتل المرتبة الأولى مرة أخرى» في سوق الفن العالمية.

ورغم الضبابية السائدة، «بقي هواة الجمع متمسكين بالسوق»، وفق الدراسة التي تشير إلى أن «هذا النمو الحذر بمواجهة الضبابية العميقة يشهد على قوة سوق الفنون ما بعد الجائحة ويعطي مبررات للاقتناع بقدرتها على الصمود».

ويلاحظ نواه هوروفيتز، المدير الإداري لمؤسسة «آرت بازل» التي تنظم أحد أكبر معارض الفن المعاصر في العالم، وأقامت مقراً أيضاً لها في باريس العام الماضي، أن الأرقام تتحسن على صعيد الفن الرقمي، رغم الانخفاض الحاد في العملات المشفرة التي كانت تعزز نتائج هذه الشريحة.