استدعاء رجال الإطفاء .. لإخماد حريق في مقطع فيديو

المصدر: د ب ا

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استجاب رجال الإطفاء في براغ لنداء طوارئ، تلقوه بعد أن لاحظ أحد السكان، تصاعد ألسنة لهب في غرفة معيشة بمنزل يقع على الجانب الآخر من الطريق.

ولم يجد رجال الاطفاء أي حريق، ولكن اكتشفوا أن الامر كله كان بسبب شاشة عرض ذكية، يُعرض عليها مقطع فيديو متكرر لنيران حقيقية، بحسب ما قاله متحدث باسم خدمة الإطفاء، اليوم الثلاثاء.

وبعد أن فحص أفراد خدمة الإطفاء المكان بإمعان وهدوء، قال المتحدث: "لا نشعر بالغضب من الشخص الذي اتصل بنا. فقد فعل ما كان يجب عليه أن يقوم به".