دراسة تغيّر تصوّرات البشر تجاه النحل

المصدر: البيان

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كشفت دراسة علمية حديثة عن جوانب خفية من قدرات النحل العقلية، الأمر الذي قد يتسبّب في تغيير تصورات البشر النمطية تجاه ذلك النوع من الحشرات.

وأوضحت الدراسة، التي قام بها عالم البيئة ستيفين بوشمان، أن النحل يمتلك مشاعر معقدة، وذلك حسبما أفاد موقع «الشرق الأوسط»، نقلاً عن صحيفة «الغارديان» البريطانية.

وقال بوشمان، في كتاب نشره خلال مارس الماضي بعنوان «ما يعرفه النحل: استكشاف أفكار وذكريات وشخصيات النحل»: «منذ عقدين، ربما كنت أتعامل مع النحل على نحو مختلف».

وأضاف أنه بعد أبحاث أجراها بنفسه إلى جانب عشرات الدراسات التي ترسم صورة مثيرة لسلوك النحل وتركيبه النفسي، أصبح مقتنعاً بأن للنحل أحلاماً ومشاعر، مؤكداً أنه يعاني أيضاً اضطرابات ما بعد الصدمة.

واعترف بأن سلوكه تغيّر تجاه تلك الحشرة، موضحاً أنه يبذل جهوداً كبيرة لالتقاط النحل الضالّ على نافذة منزله في توسكان بأريزونا الأمريكية، وإطلاق سراحه في الطبيعة دون أذى.

وذكر أنه يحرص على حبس النحلة باستخدام وعاء في مواجهة الزجاج، قبل أن ينقلها إلى زهرة في حديقته، على أمل أن تتمكن من استعادة عافيتها.

وعكف بوشمان، في إطار ذلك، على دراسة النحل أكثر من 40 عاماً، ليخلص في النهاية إلى أن النحل بإمكانه إظهار مشاعر معقدة تشبه التفاؤل والإحباط والمرح والخوف، وهي سمات أكثر ارتباطاً بالثدييات.

وبيَّن، خلال الدراسة، أن بإمكان النحل التعرف إلى وجوه بشرية مختلفة، ومعالجة ذكريات طويلة الأمد أثناء النوم، بل ربما تراوده أحلام.