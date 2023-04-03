مصر.. وفاة إمام مسجد أثناء قراءة القرآن

المصدر: البيان

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توفي الشيخ ناصر البدوي إمام وخطيب مسجد المنير في مصر أثناء قراءته للقرآن إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

وسيطرت حالة من الحزن على أهالي القرية التابعة لمركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية، لوفاة إمام المسجد أثناء قراءته للقرآن في منزله.

ونعت إدارة أوقاف مشتول السوق الفقيد، وأوفدت عدداً من الأئمة لتقديم واجب العزاء لأسرة.

وقال شريف سليمان من الأهالي وفق صحيفة "اليوم السابع"، إن الشيخ ناصر البدوى إمام وخطيب مسجد المنير توفي وهو يقرأ القرآن الكريم والمصحف في يده، مما يدل على حسن الخاتمة.

ولفت إلى أن الفقيد كان حسن خلق، ويرتبط الأهالي به بالدروس الدينية التي يلقيها بالمسجد، والصلاة خلفه بالمسجد، بالإضافة الى حرصة على المشاركة الاجتماعية والتدخل لصلح المواطنين فيما بينهم.