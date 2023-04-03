نسخة مطابقة لبرج إيفل في باريس

المصدر: باريس - أ ف ب

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أقيمت السبت في ساحة شان دو مارس المجاورة لبرج إيفل في باريس نسخة مطابقة للمعلَم الشهير في العاصمة الفرنسية، أصغر بعشر مرات من الأساسي، ولكن هذه الخطوة لم تلقَ استحسان بعض الزوار.

وأكد مبتكر النسخة التي سمّيَت «إيفيلا» فيليب ميندرون أن فكرة بناء البرج بمقياس 10/‏1 خطرت في باله قبل سبع سنوات.

ويبلغ طول النسخة 33 متراً وتزن 32 طناً، وجُمِعَت أجزاؤها في منطقة فانديه الواقعة على بعد 400 كيلومتر من باريس. ونشرت بلدية العاصمة في تويتر صورة تُظهر البرجين معاً. وأشارت صحيفة «لو باريزيان» إلى أن من المقرر أن تبقى النسخة في الموقع حتى 10 أبريل.