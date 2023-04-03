عازفة في عامها الـ108 تستعد لإصدار ألبومها الـ7

المصدر: باريس - أ.ف.ب

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لا يثني العمر الفرنسية كوليت ماز المولودة عام 1914 عن الفنّ، إذ إن أنامل المرأة البالغة 108 أعوام لم تكلّ ولم تملّ من العزف على البيانو، فيما يتابع نشاطها الموسيقي آلاف الأشخاص عبر الإنترنت.

وتستعد ماز لإصدار ألبومها السابع الذي يحمل عنوان «108 سنوات من البيانو» قبل الصيف. وليس طول عمرها وحده ما يثير الإعجاب، وإنما كذلك شغفها بالعزف على البيانو وإصرارها على الاستمرار في ذلك.

وتصف نفسها بحماسة بأنها «شابة»، وترى أن «الأعمار قصص لا وجود لها». ويقول نجلها الصحافي فابريس ماز بفخر إنّ والدته «هي ربما آخر شخص معمّر يواصل تسجيل الألبومات».