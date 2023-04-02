العثور على طفل مذعور فُقد في غابة مع كلبه الذي لم يفارقه

المصدر: إعداد: نهى حوا

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قام رجال شرطة ولاية نيو جيرسي الامريكية بإنقاذ طفل عمره أربع سنوات فُقد في إحدى غابات الولاية لأكثر من ساعة، حيث تم تصوير مقطع فيديو لعملية الإنقاذ اظهرت الطفل المذعور الذي كان لا يزال بصحبة كلبه الذي لازمه على طول الطريق.

ووفقاً لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، كان الطفل الصغير التي لم يتم الكشف عن اسمه قد فُقد بعد أن تجول بعيداً عن منزله في بلدة بوينا فيستا باتلانتيك سيتي مساء الأربعاء. وعند العثور عليه، بدا خائفاً لكنه لم يصب بأذى.

وبدأت المحنة المروعة عندما ضل الصبي وكلبه من نوع «لابرادور ريتريفر» طريقهما. قالت والدة الطفل انها كانت تسمع صرخات ابنها المحمومة لكنها لم تتمكن من تحديد مكانه لأكثر من ساعة.

وفي مقطع الفيديو، ظهر رجال الشرطة وهم يهرولون خلف الصبي الصغير، الذي كان يرتدي قميصاً وسروالاً، داخل غابة في جنوب جيرسي القاحلة على بعد نصف ميل تقريبا من منزل عائلته. وسمع أحد ضباط الشرطة يصرخ «أمسكت به» ثم يغمره فيما الطفل يصرخ مكرراً «فقدت حذائي»، ثم ينقل الشرطي الصبي إلى والدته.

وإلى جانب مقطع الفيديو الذي تلقى آلاف المشاهدات، أصدرت الشرطة بياناً بالحادث أيضاً، قائلة إنه تم العثور على الطفل المذعور بأمان وبصحة جيدة.

في التعليقات على وسائل التواصل، أشاد كثيرون برجل الشرطة والكلب الذي لم يترك جانب صديقه المفضل. وكتب أحدهم: «عمل رائع للجميع وخاصة للكلب الذي لم يكن ليترك هذا الطفل ابداً وربما أعاده الى المنزل في النهاية».