ما هو الضوء البروجي؟

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

الضوء البروجي zodiacal light هو هرم ضبابي من الضوء يقع فوق الأفق مكان شروق الشمس قبل شروقها أو مكان غروب الشمس بعد غروبها.

وقال إبراهيم الجروان رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك إن الضوء البروجي ينسب إلى دائرة البروج أو - مسار الشمس في السماء - حيث تعبر الكوكبات البروجية المعروفة، وهذا هو سبب تسميته بضوء البروج.

وأضاف" ربما تكون قد لاحظت ضوء البروج ، ولا تدرك ما هو عليه، يبدو مثل ضوء البلدة المجاورة أو الشفق العالق، لكن لا تنخدع به"!

وأوضح " قد تخلط أيضًا بين ضوء البروج ومجرة درب التبانة ، وهذا ليس مفاجئًا. إنه لامع نسبيًا ومظهر أكثر نعومة ، لكن يمكنك تمييز ضوء البروج من خلال شكله الهرمي".



ما الذي يسبب ضوء البروج؟

وأشار الجروان إلى انه يمكنك التمييز بين الضوء البروجي والشفق الحقيقي من خلال حقيقة أن الضوء البروجي لا يحتوي اي تدرجات لونيه أو على الصبغة الحمراء - اللون الوردي هو تأثير الغلاف الجوي للأرض ، لكن ضوء البروج يأتي من خارج غلافنا الجوي.

في الواقع ، إنه مجرد ضوء الشمس الذي ينعكس على حبيبات الغبار التي تدور حول نجمنا في النظام الشمسي الداخلي.



ولكن من أين تأتي حبيبات الغبار هذه؟ لطالما افترض العلماء أن غبار الفضاء الذي يسبب ضوء البروج ينتج عن الكواكب والكويكبات والمذنبات. ومع ذلك ، تظهر بعض البحوث الحديثة أن المصدر الرئيسي لهذا الغبار الكوني قد يكون العواصف الترابية على المريخ.

متى ترى ضوء البروج؟

وأوضح الجروان أن في كلا نصفي الكرة الأرضية ، في خطوط العرض الوسطى ، من الأفضل رؤية ضوء البروج حول الاعتدالات. في خطوط العرض الاستوائية ، يمكن رؤيتها على مدار السنة. لاحظ أن الفصول في نصفي الكرة الأرضية الشمالي والجنوبي معكوسة.



كيف ترى الضوء البروجي الباهت؟

كشف الجروان أولاً وقبل كل شيء ، يجب أن تجد مكانًا به سماء مظلمة بعيدًا عن المدن الملوثة بالضوء. ضوء البروج ضبابي لدرجة أن أي مصادر ضوء ساطع يمكن أن تححبه عن الرؤيك. ومصدر الضوء الطبيعي - القمر - ليس استثناءً.

الهلال او القمر في ايامه الثلاثة الأولى أو الأخيرة من الشهر القمري، لن يبلغ الحد الأدنى من الإضاءة التي تؤدي إلى إعاقة الرؤية، ويمكن أن يغمره ضوء البروج احيانا .

تحت سماء مظلمة ، يمكنك في بعض الأحيان رؤية مجرة ​​درب التبانة الحقيقية تتقاطع مع ضوء البروج.

انتقل إلى مكان به سماء مظلمة وصافية وابحث عن اتجاه الضوء البروجي ووقت تكونه اعتمادًا على نصف الكرة الأرضية.



الفجر الكاذب false dawn او الغسق الكاذب false dusk

في الربيع ، يظهر ضوء البروج مباشرة بعد الغسق الحقيقي، لذلك يطلق عليه "الغسق الكاذب".

اما في الخريف ، يظهر ضوء البروج قبل الفجر الحقيقي مباشرة ويُعرف باسم "الفجر الكاذب".

الضوء البروجي الربيعي - الغسق الكاذب. false dusk

في الربيع ، يمكن رؤية ضوء البروج لمدة ساعة تقريبًا في السماء الغربية.

ابدأ بملاحظة "الغسق الكاذب" بعد حوالي 90 دقيقة من غروب الشمس فوق الشمس الغاربة.

في النصف الشمالي من الكرة الأرضية ، يظهر في السماء في أواخر فبراير ، ويصل إلى أقصى سطوع له حول الاعتدال مارس ، ويستمر حتى أوائل مايو.

في نصف الكرة الجنوبي ، يظهر ضوء البروج في السماء في أواخر أغسطس ، ويصل إلى أقصى سطوع له حول الاعتدال في سبتمبر ، ويستمر حتى أوائل نوفمبر.

الضوء البروجي الخريفي - الفجر الكاذب. false dawn

في الخريف ، يمكن رؤية ضوء البروج لمدة ساعة تقريبًا في السماء الشرقية. ابدأ بملاحظة "الفجر الكاذب" قبل شروق الشمس بحوالي 90 دقيقة فوق موضع شروق الشمس .

وفي النصف الشمالي من الكرة الأرضية ، يظهر في السماء في أواخر أغسطس ، ويصل إلى أقصى سطوع له حول الاعتدال الربيعي لشهر سبتمبر ، ويستمر حتى أوائل نوفمبر.

وفي نصف الكرة الجنوبي ، يظهر ضوء البروج في السماء في أواخر فبراير ، ويصل إلى أقصى سطوع له حول الاعتدال مارس ، ويستمر حتى أوائل مايو.