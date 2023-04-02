ألمانيان يسرقان 14 جمجمة من النمسا

المصدر: مولبلينج (النمسا - د.ب.أ)

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سرق ألمانيان 14 جمجمة من مدفن عظام موتى في كنيسة بجنوب النمسا.

وذكرت الشرطة النمساوية أمس أنه تم ضبط الجماجم، أول من أمس الجمعة، خلال تفتيش الشرطة لسيارة في ولاية كيرنتن النمساوية.

وقال السائق (43 عاماً) ومرافقه (35 عاماً) إنهما أخذا الجماجم، لأنهما مهتمان للغاية بثقافات الحداد والدفن، وذكر الرجلان المنحدران من ولاية بافاريا الألمانية أنهما لم يسرقا جماجم من قبل.

وأخذ الرجلان الجماجم، التي وضعاها في حقيبة السيارة من مدفن لعظام الموتى يمكن دخوله دون قيود في منطقة مولبلينج النمساوية، وقامت الشرطة بتحريز الجماجم، وقالت الشرطة: إنه سيُجرى تحرير بلاغ ضد الرجلين المولعين بثقافة الموتى، بعد التحقيق معهما بتهمة تدنيس المقابر.

وتستخدم المدافن العظمية في تخزين العظام، التي لم يعد من الممكن استيعابها في المقابر، بسبب نقص المساحة.