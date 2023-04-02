وظيفة شاغرة.. شرطة أسكتلندا تبحث عن قائد

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

عرضت شرطة أسكتلندا وظيفة شاغرة هي وظيفة القائد العام، بعد تقاعد قائدها الحالي إيان ليفينغستون، وفق «سكاي نيوز عربية».

وقالت شرطة أسكتلندا: إن راتب هذه الوظيفة الشاغرة يبلغ 230 ألف جنيه إسترليني سنوياً، أي ما يعادل 290 ألف دولار أمريكي، وهو الراتب نفسه الذي يتقاضاه القائد الحالي.

وكان قائد الشرطة الأسكتلندية الحالي ليفينغستون أعلن نيته التقاعد بحلول هذا الصيف. وبناء على ذلك أطلقت الشرطة حملة لتوظيف شخص آخر، ليحل مكانه في القوة، التي تعد الثانية في المملكة المتحدة.

ويبلغ عديد هذه القوة الشرطية أكثر من 22 ألف عنصر، ولها ميزانية سنوية تبلغ 1.85 مليار دولار.