ابتكار أخف طلاء في العالم

المصدر: (دبي - البيان)

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طور باحثون طلاء جديداً موفراً للطاقة يقاوم الحرارة، ويأتي بأي لون، ويفترض أن يستمر لقرون، ووصف أيضاً بأنه أخف طلاء تم إنشاؤه حتى الآن، وفق «ساينس ألرت».

وكُشف أن الطلاء مستوحى من أجنحة الفراشة، وغير مصنوع من الصباغ. بدلاً من ذلك يتم إنشاء اللون هيكلياً من خلال ترتيب الجسيمات النانوية، ويطلق عليه الفريق اسم «الطلاء البلازموني».

وبناء على حسابات الباحثين لن يستغرق الأمر سوى 1.4 كيلوغرام من الطلاء البلازموني لتغطية طائرة بوينغ 747- ستحتاج على الأقل 454 كيلوغراماً من الطلاء التقليدي.

وللتوضيح تم إنشاء هذا الطلاء في المختبر، لذلك نحن بعيدون جداً عن إنتاجه بالجملة.