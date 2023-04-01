جيمس بوند يحمي تتويج تشارلز الثالث

المصدر: لندن - أ.ف.ب

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يصدر المؤلف تشارلي هيغسون، رواية جديدة لمغامرات جيمس بوند بمناسبة تتويج الملك تشارلز الثالث في مايو المقبل، يحاول فيها أشهر الجواسيس البريطانيين إحباط هجوم يعطل الاحتفال الملكي، على ما أعلنت الدار الناشرة للعمل الجمعة. وقالت دار «إيان فليمينغ بابليكيشنز»، إنها طلبت من هيغسون كتابة هذه المغامرة الجديدة.

وأصدر المؤلف والممثل البريطاني البالغ 64 عاماً، وهو من كبار المعجبين بالعميل السري 007، في ما مضى خمس روايات تحكي مغامرات جيمس بوند في عمر المراهقة، كتبت لجمهور الشباب.

ومن المقرر نشر الرواية الجديدة في 4 مايو المقبل، قبل يومين من تتويج الملك تشارلز الثالث في السادس من الشهر عينه، وستكون بعنوان «في الخدمة السرية لصاحب الجلالة»، وهي نسخة بصيغة المذكر من عنوان الرواية العاشرة لإيان فليمينغ المنشورة قبل 60 عاماً بعنوان «في الخدمة السرية لصاحبة الجلالة».

وتدور قصة الفصل الجديد من الرواية في الزمن المعاصر، قبل يومين من تتويج الملك، وقد كلف جيمس بوند إحباط هجوم في اللحظات الأخيرة يهدف إلى تعطيل الحفل.