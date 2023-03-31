الشرطة الأمريكية توقف تمساحاً طوله 9 أقدام في شارع بفلوريدا

المصدر: أ ب

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تم استدعاء شرطة تامبا إلى منطقة تجارية بالمدينة الأمريكية على خلفية اضطراب، إلا أنه لم يكن شجارا بين الجمهور أو شخصا يتصرف بطريقة مخلة بالنظام. بل كان تمساحا طوله تسعة أقدام، تجول ليل الأربعاء في شارع قريب من ملعب ريموند جيمس.

ضرب التمساح بذيله عدة مرات عندما اقترب منه شرطي ووخزه بهراوة. شوهد 6 من أفراد الشرطة بجانب حشد من المتفرجين بينما كانت أضواء سيارات تومض في الشارع المسدود، وفق مقطع مصور التقط بكاميرا شخصية نشرته إدارة شرطة تامبا. ثم تمكن عناصر الشرطة من تقييد التمساح بحبل.

وقال أحد الضباط ”مستعد”، وسأل زميله ”هل تريد أن تقفز عليه؟”. وهذا ما فعلوه، حيث توجه أحد الضباط نحو الرأس بيديه الممدودتين، بينما ألقى ضابط آخر بثقله على الجزء المتبقي من جسم التمساح. وساعد ضابط ثالث في إلقاء ثقله على التمساح. طلب الضابط الذي أغلق فم التمساح من زملائه منشفة لتغطية عينيه وشريطا لاصقا للف فمه. كما قاموا بربط أرجل التمساح معا. وقال أحد الضباط ”خلف ظهره، كما لو كنت تقيد يدين".