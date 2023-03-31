بوفيه إيكيا .. مائدة رمضانية مفعمة بالصحة

المصدر: دبي- البيان

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"اجتمعوا في رمضان مرحباً بالانسجام" شعار تحمله شركة "إيكيا" العلامة السويدية للمفروشات في دبي لتضع الصائم أمام وجبات شهية ومستدامة ومتوازنة من حيث العناصر الغذائية، إيكيا في البوفيه المفتوح الذي خصصته في الشهر الفضيل اختارت المكونات بعناية، لتضمن أن جميع الوجبات خضعت لمعايير المسؤولية البيئية والاجتماعية.



الطابع العربي

الوجبات التي خصصت في رمضان غلب عليها الطابع العربي المناسب للشهر الفضيل تنوع بين القوزي والمشاوي والمقبلات العربية التي توافد عليها الصائمون من مختلف الجنسيات الذين استحسنوا الفكرة من حيث أهمية الأكل الصحي وجودته، لاسيما أن البوفيه الرمضاني خالٍ من المشروبات الغازية، حيث اقتصر على المشروبات الصحية كالماء واللبن والكركديه.

أشهى الوجبات

وتميز هذا البوفيه في كون الصائم له الخيار في أن يدفع بعد الانتهاء من تناول وجبة الإفطار في المحل أو الدفع مسبقاً قبل المجيء إلى البوفيه عن طريق الإنترنت، فما عليه إلا أن يأتي ليتذوق أشهى الوجبات الرمضانية في "إيكيا" ثم ينصرف ليخوض تجربة فريدة في الأكل الصحي والشهي.

تجربة عائلية

"إيكيا" خصصت لزبائنها بوفيه يترجم الشعار الذي تمحور حول الانسجام، مرحِّبة بهم بأبهى حلة لخوض تجربة عائلية فيها يتنقلون بين ألوان الطعام الذي يفضل تناولها الصائم بعد مدفع الإفطار لترسم على وجهه مشاعر الرضا.

زيارة واحدة لا تكفي

من اللحوم إلى الوجبات التقليدية مروراً بالأكل النباتي تتزين المائدة الرمضانية في بوفيه "إيكيا" بألوان الأكلات التي تضرب موعداً مع رواده بطعم الاستدامة في الأكل الذي يعطي للجسم صحة وللروح انتعاشاً ويعد الزبون بأن زيارة واحدة لا تكفي.