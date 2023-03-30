أسترالي يعثر على صخرة من الذهب

المصدر: (دبي ـــ البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

عثر أسترالي مزود بجهاز للكشف عن المعادن على الكنز الذي يبحث عنه، إذ وجد صخرة بحجم 4.6 كيلوغرامات تحتوي على ذهب بقيمة 240 ألف دولار أسترالي، أو ما يوازي 160 ألف دولار أمريكي. وجد الرجل، الذي لم يرغب في الكشف عن اسمه حسب «بي بي سي»، الصخرة في حقول الذهب في ولاية فيكتوريا جنوب شرقي البلاد - والتي كانت محور اندفاع أستراليا نحو الذهب في القرن التاسع عشر.

وقال دارين كامب، تاجر الذهب الذي قيّم العينة واشتراها، إنها أكبر كمية شاهدها في حياته المهنية التي استمرت 43 عاماً. وتابع كامب: إن الناس عادة ما يأتون بذهب زائف أو صخور أخرى تشبه الذهب.

وأضاف: «لكنه سحب هذه الصخرة من حقيبته وألقى بها في يدي.

إجمالاً، احتوت الصخرة التي يبلغ وزنها 4.6 كيلوغرامات على 83 أوقية أي حوالي 2.6 كيلوغرام من الذهب.

وبعد تقييمها، اشتراها كامب منه.

يقول كامب إن الرجل المحظوظ يتطلع إلى إنفاق الأموال غير المتوقعة على عائلته: «قال لي: يا إلهي.. زوجتي ستكون سعيدة».