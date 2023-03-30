طقوس خير ومحبة

المصدر: تصوير: سالم خميس

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قصة حبكتها موشاة بالخير والمحبة وجماليات التقاليد، تحبر شرطة دبي صفحاتها في الشهر الفضيل، في أنحاء وربوع دبي، يومياً، عبر طقوس وفعاليات إطلاق مدفع الإفطار، التقليدية، التي تنظمها خلال الشهر الفضيل في أماكن ومعالم متنوعة بدبي، ناشرة معها ألوان الفرحة والتقارب الحضاري، بموازاة قيمة الأجواء الإيمانية.

وهو ما يتبدى بجلاء في مشهد الصورة التي يظهر فيها أحد أفراد المجموعة المسؤولة عن إطلاق مدفع الإفطار ضمن مدينة إكسبو، يقف بجانب طفلين اجتذبتهما جماليات فقرات وملامح إطلاق مدفع الإفطار حينذاك.