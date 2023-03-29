خبير فلكي: رمضان الأعوام القادمة أقل صياماً وألطف جواً

المصدر: البيان

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أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، إبراهيم الجروان، أن الأجواء ستطيب خلال شهر رمضان في السنوات المقبلة بإذن الله، حيث سيبدأ شهر رمضان 1445 في الربيع، وسيأتي بحدود 11 مارس 2024، بينما سيكون رمضان 1459 آخر رمضان يبدأ في الوسم وسيبدأ بحدود 10 أكتوبر 2037.

وأوضح الجروان أنه مع تقدم شهر رمضان نحو 22 ديسمبر، ستستمر مدة النهار، وبالتالي فترة الصوم بالنقصان، حيث يتقدم موعد دخول الشهر الفضيل بمعدل شهر ميلادي كل ثلاث سنوات، أو ما يقارب 11 يوما سنوياً حسب التقويم الميلادي الشمسي.

وأشار رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك إلى أن رمضان الذي يكون منتصفه أقرب إلى 22 ديسمبر هو الأقل في ساعات النهار، أو ساعات الصيام في النصف الشمالي من الأرض. فيما ورمضان الذي يكون منتصفه أقرب إلى 21 يونيو هو الأطول في ساعات النهار أو ساعات الصيام في النصف الشمالي من الأرض.

بينما سيكون رمضان /1454 للهجرة الموافق 2032/، هو الأقصر نهاراً حيث ستصل عدد ساعات النهار في الإمارات دون 10 ساعات ونصف، ثم ستعود طول فترة النهار بالتزايد التدريجي.