نهاية مأساوية لمكلة جمال برازيلية

المصدر: البيان

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توفيت ملكة جمال برازيلية بعدما حاولت النجاة بحياتها عبر القفز من شرفة منزلها الذي شبت فيه النار يوم السبت الماضي.

وقفزت مايارا نيتاو، البالغة من العمر 27 عاما، من شرفة منزلها في الطابق السادس ليتم إسعافها إلى المستشفى، إلا أنها توفيت متأثرة بالإصابة البليغة التي تعرضت لها من جرّاء قفزها من شقتها. حسبما ذكرت صحيفة "ميترو" البريطانية.

ووفقا للصحيفة البريطانية، فقد توّجت نيتاو بتسعة ألقاب بمسابقات جمال منذ العام 2019 في البرازيل، آخرها كان في يناير الماضي.

وشاركت 14 عربة على متنها 40 من رجال الإطفاء في عملية إطفاء الحريق الذي اندلع في منطقة إيتيم بيبي.