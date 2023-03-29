المكفوفون يشعرون بنبضات أفئدتهم أفضل من المبصرين

المصدر: (سان فرانسيسكو ـــ د ب أ)

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أظهرت دراسة حديثة أجراها فريق بحثي مشترك من السويد وبولندا، أن المكفوفين يمكنهم الشعور بنبضات قلوبهم بشكل أفضل من المبصرين، ما يشير إلى أن فقد البصر يعزز قدرة الشخص على الشعور بالإشارات الصادرة من أعضائه الداخلية.

وبحسب الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية « Journal of Experimental Psychology»، طلب الفريق العلمي من معهد كارولنسكا البحثي في السويد وجامعة جاجيلونيان البولندية من 36 شخصاً من المكفوفين ومثلهم من المبصرين إحصاء نبضات قلوبهم دون لمس أي جزء من أجسادهم، وفي الوقت نفسه، قاس الفريق البحثي نبضات القلب الخاص بالمشاركين في التجربة بواسطة أجهزة قياس النبض المتخصصة، ثم عقدوا مقارنة بين العدد الفعلي للنبضات والعدد الذي أحصاه المشاركون.

وتبين بعد تحليل النتائج أن المكفوفين كانوا أكثر قدرة على إحصاء عدد نبضات قلوبهم مقارنة بالمبصرين، حيث بلغ متوسط دقة المكفوفين في القياس 78, 0 مقابل 63, 0 لدى المبصرين .