«جيمس ويب» يقيس حرارة شبيه الأرض

المصدر: (باريس ـــ أ ف ب)

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نجح تلسكوب جيمس ويب الفضائي في قياس درجة حرارة كوكب صخري يقع على بعد أربعين سنة ضوئية من نظامنا الشمسي، في عملية تجرى للمرة الأولى على الإطلاق، على ما أفادت دراسة نشرت أول من أمس.

ويضم نظام «ترابيست - 1» الذي اكتشف في العام 2017، سبعة كواكب تدور حول نجم قزم أحمر فائق البرودة، ويبعث حرارة أقل مما توفره الشمس بمرتين. وأوضحت ناسا في بيان أن «ترابيست - 1» هو كوكب ممتاز للاختبار، فهو قريب من النظام الشمسي ولا يضم سوى كواكب صخرية مماثلة في الحجم والكتلة لكوكب الأرض.