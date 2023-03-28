وفاة 20 شخصاً في حادث حافلة ركاب بالسعودية "فيديو"

المصدر:
  • وكالات
التاريخ:
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توفي 20 شخصاً وأصيب 29 آخرون في حادث تعرّضت له حافلة ركاب في عقبة شعار عسير الواقعة جنوب غرب السعودية.

 وذكرت قناة "الإخبارية" السعودية  أن سبب الحادث هو عطل في مكابح الحافلة، ومن ثم اصطدامها بأحد الجسور وانقلابها واشتعال النيران بها، ما أدى إلى وفاة 20 شخصاً وإصابة 29 آخرين في الحادث.

وأشارت إلى أنه تم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى عسير المركزي ومستشفى أبها الخاص، وأن معظم المصابين في الحادث يعانون من حروق جراء حريق الحافلة بعد الاصطدام ويتلقون الرعاية اللازمة.

ونشرت القناة في حسابها على "تويتر" تسجيل فيديو يظهر مراسلها واقفا أمام هيكل الحافلة المحترق.

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