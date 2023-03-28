سرق أسلاك كهرباء فصعقوه حتى الموت

المصدر: نيودلهي - د ب أ

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قالت الشرطة الهندية إن رجلاً يبلغ 30 عاماً تعرض للضرب حتى الموت على يد بعض القرويين، بعد ربطه بشجرة بتهمة سرقة أسلاك كهربائية في منطقة سانجاريدي بولاية تيلانجانا جنوبي البلاد، أول من أمس.

وقال أفراد أسرته إنه تعرض للضرب والصعق بالكهرباء، وفقاً لوكالة برس تراست أوف إنديا.

ووفقاً للشرطة، ضبط قرويون الرجل في الحقول الزراعية بقرية جوماديدالا في الصباح عندما تردد أنه كان يسرق أسلاكاً كهربائية من محركات زراعية، وتم ربطه لاحقاً بشجرة وضربه، ما أدى إلى وفاته.