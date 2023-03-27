في العناية المركزة .. باحث مصري يحصل على درجة الدكتوراه

المصدر: البيان

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حصل الباحث المصري الدكتور محمود وهبة، المدرس المساعد بكلية التجارة بجامعة الأزهر على درجة الدكتوراه في الإحصاء، أثناء تلقيه العلاج بغرفة الرعاية المركزة داخل مستشفى المقاولون العرب.

وناقشت اللجنة المختصة الرسالة المقدمة من الباحث وتم منحه درجة الدكتوراه في الإحصاء، وأشاد الحضور بالإجماع بدوره الفعال خلال الفترة الماضية وما قدمه من مجهود كبير ومتميز في العملية التعليمية.

وانتقل وهبة، المدرس المساعد بقسم الإحصاء بكلية التجارة بنين بجامعة الأزهر بالقاهرة، إلى مستشفى المقاولون العرب، في يناير الماضي، بعد إصابته بمرض نادر.

وقال عميد كلية التجارة بنين جامعة الأزهر إن الجامعة وافقت على عقد مناقشة رسالة الدكتوراه الخاصة بالدكتور محمود وهبة، داخل غرفة الرعاية المركزة بمستشفى المقاولون العرب، بعد الانتقال إليها منتصف يناير الماضي لتلقي العلاج، ورفضت مناقشتها داخل الكلية كما هو متبع، وأجريت المناقشة داخل المستشفى نظرًا لحالته الصحية ومراعاة لظروفه.

وقام الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، بزيارة إلى الدكتور محمود وهبة، بمقر علاجه بمستشفى المقاولون العرب.

وخلال الزيارة قدم رئيس جامعة الأزهر التهنئة إلى الباحث بحصوله على درجة الدكتوراه في الإحصاء بكلية التجارة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، داعيا المولى عز وجل أن يتم عليه نعمة الشفاء وأن يمتعه بالصحة والعافية وأن يخرج سليما معافا بإذن الله تعالى.

وأعلن رئيس الجامعة أن جامعة الأزهر تتحمل نفقات العلاج كاملة حتى يتعافى ويخرج من المستشفى بإذن الله تعالى.