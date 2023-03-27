إغلاق متحف بيرجامون الشهير في برلين لمدة أربع سنوات

المصدر: د ب ا

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يغلق متحف بيرجامون في برلين، وهو أحد أشهر المتاحف في ألمانيا، أبوابه بالكامل لمدة أربع سنوات تقريبا بسبب أعمال تجديد شاملة.

وأعلنت مؤسسة التراث الثقافي البروسي المسؤولة عن المتحف والمكتب الاتحادي للبناء والتخطيط الإقليمي الذي ينفذ أعمال التجديد هذا القرار بشكل مفاجئ اليوم الاثنين.

ويشكل المتحف، الذي تم بناؤه خلال الفترة بين عامي 1910 و1930، الجزء الأكبر من جزيرة المتاحف في قلب العاصمة الألمانية. وتضم جزيرة المتاحف خمسة متاحف تاريخية، وصنفتها اليونسكو كموقع تراث عالمي منذ عام 1999 بسبب أهميتها الخاصة.

ويضم متحف بيرجامون مجموعة من الآثار القديمة، ويجتذب، مع متحفي الشرق الأدنى والفن الإسلامي، أكثر من مليون زائر كل عام. وفي العام الماضي، زار المتحف 804 آلاف زائر، على الرغم من مرحلة الإغلاق الأولى بسبب أعمال التجديد.

ومع تقسيم خطط التجديد إلى مرحلتين، كان من المفترض في الأساس أن تظل بعض أجزاء المتحف مفتوحة أمام الجماهير في ظل العمل المكثف، إلا أن هذه الخطط تغيرت الآن.

ومن المنتظر أن يكون القسم (أ)، الذي أغلق منذ عام 2013 مع الجناح الشمالي ومذبح بيرجامون الشهير في الجناح المركزي، متاحا للجماهير مرة أخرى في عام 2027. أما القسم الثاني (ب) فسيُجرى إغلاقه اعتبارا من 23 أكتوبر المقبل. ومن المقرر إعادة افتتاح متحف بيرجامون بأكمله مرة أخرى في عام 2037.

وبحسب البيانات، تبلغ تكلفة تجديد الجزء الأول 489 مليون يورو. وبالنسبة للجزء الثاني تُقدر التكلفة بنحو 4ر722 مليون يورو. وتُقدر تكلفة مخاطر محتملة وزيادة الأسعار بنحو 6ر295 مليون يورو حتى الآن. وقد تصل التكاليف الإجمالية إلى 5ر1 مليار يورو.