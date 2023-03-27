بسبب ابنها.. مراسلة توقف تصوير تقريرها التلفزيوني

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أوقفت مراسلة تصوير تقريرها التلفزيوني بصورة مفاجئة بسبب ابنها.

واضطرت المراسلة أليشيا أكونا إلى إيقاف تصوير التقرير الذي تبثه قناة «فوكس نيوز» لتعانق ابنها بعد خروجه من مدرسته.

وأظهر مقطع فيديو نشرته القناة على «يوتيوب» أكونا وهي تتصرف بعفوية لافتة، محتضنةً ابنها الناجي من إطلاق نار على مدرسة ثانوية بدنفر في الولايات المتحدة الأمريكية.

وصادفت مغادرة الابن للمبنى، الذي شهد حادث إطلاق النار، لحظات بث التقرير التلفزيوني، فما كان من المراسلة إلا أن عانقته، قائلةً: «إني آسفة جداً».

وأكدت أنه «لا يمكن وصف شعور مشاهدة ابنك وهو يخرج من مثل هذا الموقف».