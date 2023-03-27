إرسال خلايا سرطانية إلى الفضاء

المصدر: دبي ـــ البيان

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يسعى فريق علمي من معهد أبحاث السرطان في لندن إلى إرسال خلايا سرطانية وهي عينات من الورم الدبقي الجسري الداخلي المنتشر إلى محطة الفضاء الدولية لمعرفة كيفية انتشاره في ظروف الجاذبية الصغرى. ومن المتوقع أن يتم الإطلاق في عام 2025، وسيتم إجراء التجارب على متن المحطة الفضائية، حسب قناة «روسيا اليوم». وقال العلماء: إن هذا يمكن أن يمهد الطريق لفهم المزيد عن المرض.

وأوضح كريس جونز، رئيس هذه الدراسة: «لقد أحدثت السنوات الماضية ثورة في فهمنا لهذه الأورام، مع علاجات جديدة محتملة ومثيرة».