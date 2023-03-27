تفوز بمسابقة علمية عريقة بعد تشخيص مرض نادر أصاب أختها

المصدر: إعداد: نهى حوّا

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فازت فتاة في كندا بعمر 17 عاماً، في مسابقة برنامج للبحث عن المواهب العلمية، وحازت على مبلغ قدره 150 ألف دولار، بعد تشخيصها مرض نادر أصاب أختها منذ سنوات، وابتكارها طريقة لتشخيص أمراض القلب لدى الأطفال.يؤشر ابتكار الفتاة، الين شو، إلى توجه الطب مستقبلاً. فقد استخدمت الذكاء الاصطناعي لتصميم أول اختبار تشخيص لمرض كاواساكي، وتمكنت من التوصل إلى معدل 85 % من التشخيصات الإيجابية للإصابة بالمرض، باستخدام صورة هاتف ذكي فقط، ما خولها للفوز في أعرق مسابقة علمية للشباب البالغين في البلاد، والتي تقام سنوياً منذ عام 1942.

ووفق موقع «غوود نيوز» الكندي، لا يوجد طريقة حاسمة لاختبار مرض كاواساكي حالياً، إذ تميل الأعراض إلى أن تكون شبيهة بالحمى، وهذه أعراض تعمم على العديد من الحالات المرضية. وإذا لم يتم التشخيص، يمكن أن يصاب الأطفال بمضاعفات طويلة الأمد في القلب، وهو ما نجت منه أختها بسبب التشخيص السريع.

استخدمت الين شو التعلم العميق لمشروع بحثها. صممت ما يُعرف بالشبكة العصبية التلافيفية، وهي شكل من أشكال خوارزمية التعلم العميق، التي تحاكي كيفية عمل أعيننا.