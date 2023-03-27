جدة في الـ 109 أعوام: عِنادي سر طول عمري

المصدر: إعداد: نهى حوّا

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احتفلت جدة بعيد ميلادها الـ 109، أخيراً، مما يجعلها أصغر بأربع سنوات فقط عن أكبر شخص على قيد الحياة في المملكة المتحدة، وفقاً لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية. ولدى سؤال أوليف ادواردز، المعلمة المتقاعدة التي تعيش في شمال يروكشاير، عن سر طول عمرها، أجابت أن السبب هو عنادها، وتناولها على الدوام ثلاث وجبات في اليوم.

وقالت أوليف ادواردز، وهي أم لطفلين وجدة لأربعة أطفال وجد جدة لستة أطفال: إنها «عنيدة»، وعن عادات الأكل الصحية التي تتبعها، وأكدت أنها تحب بشكل خاص تناول سمك السلمون والهليون وشرب الكثير من الماء. وتحب أيضاً قضاء وقتها في القراءة والحياكة والخياطة، فهذا يبقيها نشطة ومشغولة. وذكرت الجدة: «عندما كان عمري 80 عاماً كنت ألعب كرة القدم والكريكيت مع أحفادي».

وفي احتفاء بعيد ميلادها الـ109، قدم إليها طهاة مركز رعاية «بيرتشلاندز» في هاكسبي بشمال يروكشاير، وجبتها المفضلة، وتلقت بطاقة معايدة من الملك تشارلز الثالث. فقد عاشت ادواردز حربين عالميتين وشاهدت العالم من حولها يتغير بشكل كبير.