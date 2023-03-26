حل لغز تناقص المياه في بحيرة جليدية

المصدر: (دبي - البيان)

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حدد علماء من معهد أبحاث القطبين في روسيا سبب التناقص المنتظم للمياه في بحيرة سبارتاكوفسكي الجليدية في القطب الشمالي، وشخصوه بالتدفق الحراري وتراكم المياه غير المتساوي.

وجاء في منشور صادر عن المعهد:

«كل 8 - 10 سنوات، يمكن أن يفقد خزان المياه في البحيرة 250 مليون متر مكعب في أيام قليلة. في الصيف تم تركيب كاميرا، سمحت بتوثيق نزول للمياه في الفترة ما بين 22 - 27 أغسطس 2021.

وكشفت الصور أن البحيرة قد تم تفريغها في غضون 117 ساعة، وبلغ التدفق التقريبي للمياه أثناء الهبوط 2000 متر مكعب/‏‏‏‏ ثانية، وهو ما يعادل تدفق نهر نيفا».