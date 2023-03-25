السعودية: عمرة واحدة في رمضان ولا يسمح بالتكرار

المصدر: البيان

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شددت وزارة الحج والعمرة على أنه يحق لكل شخص أداء العمرة في شهر رمضان المبارك مرة واحدة فقط، ولا يُسمح بتكرارها، وذلك لإعطاء فرصة للجميع لأداء العمرة.

وقالت الوزارة إن الاكتفاء بأداء عمرة واحدة في رمضان يسهم بشكل كبير في إتاحة الفرصة للآخرين لأداء مناسكهم بطمأنينة ويسر.

وأكدت الوزارة أن إصدار التصريح من تطبيق «نسك» ضروري لأداء العمرة، مع وجوب التقيد بالوقت المحدد، مشيرة إلى أنه لا توجد خاصية للتعديل على مواعيد العمرة ولكن يمكن إلغاء الموعد من خلال تطبيق «نسك» قبل دخول وقت التصريح وإصدار تصريح جديد، وفقا لصحيفة عكاظ.

وأوضحت أنه يتم تحديث المواعيد بصورة دورية، وفي حال عدم العثور على موعد للحجز فيمكن إعادة البحث في وقت لاحق.