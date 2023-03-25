السعودية تعدل المدة بين الأذان والإقامة لصلاتي الفجر والعشاء في رمضان

المصدر: البيان

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أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية عن تعديل المدة بين الأذان والإقامة لصلاتي الفجر والعشاء خلال شهر رمضان المبارك.

وقالت الوزارة عبر حسابها في "تويتر"، وجه وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ باعتماد المدة بين الأذان والإقامة لصلاتي الفجر والعشاء في شهر رمضان (10 دقائق) تيسيراً على المصلين".

يذكر أن المدة بين الصلاة والإقامة تكون أكثر من 10 دقائق، ويتم تعديل التوقيت عادة لظروف معينة.

وكانت الوزارة أصدرت في أبريل 2021 تعميماً يقضي بأن تكون مدة الانتظار بين الأذان والإقامة 10 دقائق ما عدا صلاة الفجر فتكون المدة 20 دقيقة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.