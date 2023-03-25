كويكب ضخم يقترب من الأرض اليوم

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف علماء فلك أن كويكباً ضخماً بحجم «ساعة بيغ بن» سيمر قرب الأرض وعلى بعد نصف المسافة إلى القمر اليوم السبت 25 مارس.

ولحسن الحظ، فإن الكويكب، سيمر بكوكبنا بشكل آمن، بسرعة 28044 كم/‏‏‏‏‏ ساعة، وفقاً لموقع «إيرث سكاي».وسيكون مراقبو السماء الذين يملكون تلسكوبات 15 سم أو أكبر، قادرين على رؤية صخرة الفضاء، من نصف الكرة الشمالي.

وسيبدو الكويكب وكأنه نجم بطيء الحركة فوق الأفق الجنوبي الشرقي، شرق كوكبة الجبار وكوكبة الكلب الأكبر وكوكبة الكلب الأصغر. وعلى الرغم من أن الأصل الدقيق للكوكب غير معروف، إلا أن معظم الكويكبات القريبة من الأرض هي من السكان الأصليين لحزام الكويكبات بين المريخ والمشتري.