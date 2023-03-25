أخفت جثة والدتها للحصول على معاشها التقاعدي

المصدر: ( روما - د.ب.أ)

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أخفت سيدة إيطالية تبلغ من العمر 64 عاماً، جثة والدتها في صندوق لأشهر عدة لتستمر في الحصول على معاشها التقاعدي. وتم العثور على المرأة ذات الـ64 عاماً، متوفاة بشقة في إحدى ضواحي ميلانو، بعد أن أبلغ الجيران الشرطة بأنهم لم يشاهدوها منذ أيام. وذكرت وسائل إعلام إيطالية، أن ضباط الشرطة عثروا، بمجرد وصولهم إلى المنزل، على جثة محنّطة بالكامل لامرأة (90 عاماً) يعتقد بأنها أمّ المرأة التي تبلغ 64 عاماً. ولم يتم تسجيل وفاة المرأة، 90 عاماً، وكانت ابنتها، تتلقى معاشها التقاعدي في حساب مصرفي مشترك. ووفقاً للتقارير توفيت المرأة وابنتها لأسباب طبيعية.