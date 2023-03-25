هالات ضوء اصطناعية لكشف لغز الشفق القطبي

المصدر: (استكهولم - أ.ف.ب)

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غُطت سماء أقصى الشمال السويدي الخميس بهالات من الضوء الاصطناعي بعد إطلاق صاروخ - مسبار نشر موادَّ في الغلاف الجوي بهدف تحسين دراسة الشفق القطبي.

ولكشف أسرار ظاهرة الشفق القطبي الطبيعية، أرسل باحثون من المعهد السويدي لفيزياء الفضاء صاروخاً من قاعدة الإطلاق «إسرانج» قرب مدينة كيرونا السويدية، وأطلقوا مواد مماثلة لتلك الموجودة في الألعاب النارية على علو 100 إلى 200 كيلومتر.

وتمكن سكان المنطقة من رؤية موجات من الألوان البيضاء والخضراء المزيفة، أضاءت السماء بعد الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت غرينتش، وأزاحت تدريجاً الشفق القطبي «الحقيقي» الذي كان يضيء السماء حينها.

وتهدف التجربة إلى تحسين التوقعات الجوية للفضاء القريب، المسمى أيضاً الغلاف الجوي العلوي، التي من شأنها حماية الأقمار الاصطناعية بشكل أفضل.