لوحة لبولوك تظهر في بلغاريا

المصدر: (صوفيا - أ.ف.ب)

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تجري بلغاريا تحقيقاً إثر اكتشاف لوحة مجهولة قد تكون من أعمال الرسام التجريدي الأمريكي جاكسون بولوك، في قضية غامضة تثير اهتماماً اليومين الأخيرين. وقالت النيابة العامة: إن اللوحة تحمل إهداءً لنجمة هوليوود لورين باكال، صديقة الرسام، بمناسبة عيد ميلادها الخامس والعشرين في 16 سبتمبر 1949.

وثمة عنصر لافت آخر هو أن توقيع الرئيس الروماني السابق نيكولاي تشاوشيسكو يظهر على ظهر اللوحة، ما يشير إلى أنها كانت جزءاً من مجموعته الفنية. وبحسب رأي خبراء، فإنه إذا كانت اللوحة من توقيع بولوك فعلاً، فقد تصل قيمتها إلى 100 مليون دولار، اعتماداً على التصنيف الحالي للفنان.