20 أمسية استثنائية.. وضيوف متميزون

المصدر: دبي - فادية هاني

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جماليات اللحظات الأولى وعطرها، بدايات الأشياء، سياقات الكلام والغناء.. التمثيل والوقوف على المسرح، الحديث بصوت مرتجف. جميع البدايات التي تبقى عصية على النسيان، وترسم في صفحات الذكرى أحداثها بعمق، تتكامل في نسيج إبداعي متلفز شائق بديع في البرنامج الرمضاني «أول مرة» الذي يعرض على قناة سما دبي التابعة لمؤسسة دبي للإعلام.

حيث يرويها البرنامج الذي يقدمه الإعلامي والفنان الإماراتي إبراهيم استادي، بأسلوب طريف جاذب، ومضحك أحياناً، تدمع له العين أحياناً أخرى. ويتضمن في هذا الموسم، الخامس، عشرين أمسية استثنائية تبهج وتثقف أفراد الجمهور، وذلك بعدما كان يقتصر على 15 حلقة، في مواسمه بالسنوات الماضية.

وقد توسعت دائرة البرنامج الذي ذاب محبوه في هوى ما يتم تقديمه، فبعد أن كان ضيوفه على المستوى المحلي، توسعت دائرة متابعيه من كل دول العالم، ليشمل هذا العام ضيوفاً من دول الوطن العربي كافة، ذلك تلبية لأذواق المشاهدين ورغباتهم، وتنويعاً في محتوى البرنامج.

حرص

وأكد إبراهيم استادي لـ «البيان»، أن القائمين على البرنامج حرصوا هذا العام على التغيير في المحتوى والشكل أيضاً، فزاد عدد الحلقات وأدخلت تعديلات نوعية على مضامين الحلقات والضيوف، وبالفعل جرى تصوير حلقاته وما زال العمل عليها قائماً حتى الآن، لتقديمها بالشكل اللائق الذي يرضي ذائقة أفراد الجمهور ورغباتهم. وتابع: «أحرص على أن يكون الضيف الذي نختاره في حلقة البرنامج، قد أثر بشكل واضح في الناس، ونستقطب إلى هذه الحلقات، ضيوفاً من فئة عمرية معينة، لديهم خبرة وتجربة مهنية وإنسانية وحياتية، غنية».

وذكر استادي عدداً من أسماء الضيوف الذين سيستضيفهم البرنامج هذا الموسم، فمن بينهم: خالد بن حسين وإبراهيم الحربي من الكويت، والكاتبة السعودية أمل الحربي، ولطيفة المجرن من البحرين، والفنانة نبيلة عبيد والإعلامية نشوى الرويني من مصر، ومحمد سعيد حارب ونايلة الخاجة من الإمارات وغيرهم.