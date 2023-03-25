الأرشيف والمكتبة الوطنية يطلق مشروع حفظ البيانات الأصلية الدائمة

المصدر: أبوظبي - البيان

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أطلق الأرشيف والمكتبة الوطنية مشروعاً لتحويل وحفظ البيانات الأصلية الدائمة والآمنة لمدد زمنية طويلة، تصل إلى أكثر من 2000 عام بالتعاون مع شركتي بيكل وميلار ميديل إيست العالميتين.

ويعمل الأرشيف والمكتبة الوطنية على تحويل المعلومات وحفظها الآمن للأجيال القادمة باستخدام أحدث الحلول التي توصلت إليها تقنيات المعلومات في مجال حفظ البيانات، وذلك بخبرات إماراتية على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

ويعدّ هذا المشروع استكمالاً لمرحلة تحويل الوثائق التقليدية إلى رقمية وحفظها وفق أرقى المعايير وأفضل الممارسات والتقنيات العالمية بعملية مستدامة فائقة الدقة ضد محاولات القرصنة والتلاعب والمسح، وتمنح الوسائط المتعددة عمراً طويلا يربو على الألفي عام، مما يعزز الثقة بالقدرة على عملية استرجاع البيانات الأصلية في المستقبل. وتمتاز تقنية بيكل (Piql) بأنها ستمكّن الأرشيف والمكتبة الوطنية من حفظ المعلومات - بكل أنواعها سواء كانت وثائق تاريخية أو فيديو أو صور أو مقاطع صوتية - بشكلها الأصلي على أفلام خاصة يمكن استرجاعها بسهولة في المستقبل، وذلك حتى تستفيد منها الأجيال وتثق بالمحتوى الذي سيصلها منذ قرون مضت.

وسيمكن هذا المشروع الأرشيف والمكتبة الوطنية من تحويل وحفظ البيانات، وسيوسع موقعه كمركز إقليمي، ومركز للتميز، ونقل الخبرات والبحث والتطوير في مجال الحفظ الرقمي وحفظ البيانات للمدى الطويل بالإضافة إلى القدرة على التعلّم من معايير وخبرات وطموحات المؤسسات في مجال الأرشفة.

وقال حمد عبد الله المطيري مدير إدارة الأرشيف: إن هذا التعاون يعكس ثراء مسيرة الأرشيف والمكتبة الوطنية.. وسيمكننا هذا المشروع من الاستفادة من التقنيات الرائدة عالمياً.