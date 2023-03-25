مذكرة تفاهم بين مكتبة محمد بن راشد ومؤسسة العويس الثقافية

المصدر: دبي – البيان

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أبرمت مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، ومؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، مذكرة تفاهم، أمس، بهدف تعزيز أواصر التعاون العلمي والثقافي، بما يخدم قضايا الثقافة المشتركة في المجتمع، وينعكس إيجاباً على النشاط المعرفي بكل مفرداته.

وقع المذكرة التفاهم الدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، وإبراهيم الهاشمي، المدير التنفيذي لمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور محمد المزروعي، «إنَّ الثقافة تشكل روح الأمة وعصب تماسكها وحضارتها، ولذلك فإن تعزيز التعاون المشترك بين المؤسسات الثقافية المحلية والإقليمية يعد على رأس أولوياتنا وأهدافنا في مكتبة محمد بن راشد، لنسهم انطلاقاً من دورنا ومسؤوليتنا المجتمعية في إثراء المعرفة والثقافة لدى أفراد المجتمع وبناء وعيهم وقدراتهم على مواكبة التطور».

وأضاف: «نحن سعداء بالتعاون مع مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، والتي تسهم بدور كبير في تعزيز المشهد والحراك الثقافي، لنعمل جنباً إلى جنب في فتح آفاق جديدة، ونتبادل الخبرات التي ترتقي بالمشهد الثقافي الوطني، في ظل رؤيتنا لتوحيد الجهود والإمكانيات وتحقيق أهداف مشتركة وأثر أكبر وأفضل في قطاع الثقافة، من خلال التشاور وتبادل الآراء والزيارات والدراسات المشتركة وورش العمل والندوات والمعلومات العلمية والثقافية».

أنشطة

من جانبه، قال إبراهيم الهاشمي: «إنَّ مذكرة التفاهم تأتي في سياق تعزيز ومواصلة العلاقة بين الطرفين بما ينسجم مع سياستنا الثقافية الهادفة إلى توسيع نشاطنا الثقافي إلى ما هو أبعد من منح الجوائز والمساهمة في نشاطات ثقافية نوعية»، مضيفاً «قد أفصحت مكتبة محمد بن راشد عن أنشطة متميزة على الساحة الثقافية باعتبارها صرحاً من صروح المعرفة، ويشكل التعاون معها قيمة مضافة إلى أنشطة مؤسسة العويس التي دأبت على تقدير المبدعين وتكريمهم، وهذا يعكس توجه مؤسسة العويس الثقافية نحو الشأن الثقافي العام في المجتمع لإعلاء قيمة الثقافة، التي من خلالها تتطور وتتقدم الأمم».