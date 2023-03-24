سرقة قصص مصورة للأبطال الخارقين من متحف في أمريكا

المصدر: إعداد ـ نهى حوّا

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تعرض متحف «قاعة الأبطال» بأنديانا الأمريكية، أخيراً، لسرقة مجموعة قصص مصورة للأبطال الخارقين.

ووفقاً لموقع «ياهو.كوم»، تمت سرقة 50 كتاباً بما في ذلك جميع القصص المصورة المبكرة من مطبوعات «مارفل»، من بينها، الكتاب الأول من «هلك»، و«كابتن أمريكا»، و«الرجل الحديدي»، والكتابان الأول والثاني من «إكس-من»، وكتب غيرها. حدثت السرقة بتاريخ 19 مارس الجاري، في حوالي الساعة الثانية و22 دقيقة صباحاً، عندما انطلق الإنذار في المبنى منبهاً شرطة مدينة الخارت بأنديانا الأمريكية.

وقد أبلغ المتحف رجال الشرطة الذين حضروا أن قصصاً مصورة تبلغ قيمتها ألوفاً عدة من الدولارات سُرقت خلال عملية السطو..

وعلى صفحة «غو فند مي»، كتب مؤسس المتحف، ألن ستيورات: «نشعر بالحزن والسخط، لأن شخصاً ما اقتحم متحفنا غير الربحي وسرق هذا التاريخ القيّم الذي كرسنا أنفسنا للحفاظ عليه وتقاسمه». وأكد ستيورات أن العديد من القطع النادرة لا يمكن تعويضها.