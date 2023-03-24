يتزوجان بعد حب 60 عاماً

المصدر: دبي ـــ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تكللت قصة حب مسنين بريطانيين دامت 60 عاماً بالزواج أخيراً، وذلك بعد اعتراض عائلتهما على زواجهما وهما في سن المراهقة. وفي السياق، التقى لين أولبرايتون، 79 عاماً، وجانيت ستير، 78 عاماً، لأول مرة في عام 1963 عندما كانا يتدربان معاً كممرضين في مستشفى سانت ماري في جزيرة وايت بلندن، حسب ما ذكرت «نيويورك بوست».

وقع لين في حب جانيت من النظرة الأولى، وبعد بضعة أشهر فقط من عملهما معاً، أقدم على خطبتها. وانتقل لين إلى أستراليا وكان يخطط لشراء قطعة أرض وبناء منزل لهما. ثم إحضار جانيت إليه. وبعد فترة اعترض والدا جانيت على زواجهما وأجبراهما على إلغاء خطوبتهما.

بعد ذلك تزوج لين من فتاة في أستراليا وتزوجت جانيت من شخص في جزيرة وايت.

وبعد سنوات عديدة، طلق لين وقرر البحث عن حبه المفقود منذ فترة طويلة ووجدها.

قال لين: «كنت أتمنى أن تكون بخير.. وأنا سعيد جداً أيضاً برؤيتها!»

بعد عامين من اللقاء، توفي زوج جانيت بسبب السرطان وتم الزواج المنتظر.